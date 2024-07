Perchè esiste il mondo? Da dove vengono l’ordine e l’armonia del cosmo? Ma soprattutto, perché c’è una donna che striscia sul pavimento in casa di Federico Balzaretti? Sta diventando virale una clip su X di pochi secondi in cui – mentre l’ex calciatore è collegato per una diretta con Cronache di Spogliatoio – una ragazza sta cercando di “nascondersi” dalla telecamera. Ma con scarsi e buffi risultati. Intenta a scappare dal video, la donna viene presa in pieno mentre cerca insolitamente di strisciare in camera. Sui social gli utenti scatenati: “Sembra The Ring“.

Aiuto ma che succede in basso a sinistra nella cam di Balzaretti ahahahaha

pic.twitter.com/HFw5E7xUMf — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) July 3, 2024

La risposta di Balzaretti

“Quando non vuoi comparire“…e invece accade l’esatto opposto. È lo stesso Federico Balzaretti che con una storia su Instagram ironizza sul video che sta diventando virale sui social: nessun tradimento amoroso o persone tenute in ostaggio, come qualcuno ha ipotizzato. La donna inquadrata evidentemente ha cercato un modo innovativo per non farsi vedere nel corso della diretta. E invece il suo tentativo ha dato nell’occhio. Gaffe che riporta ai tempi del Covid, quando capitava che durante qualche videoconferenza tra le mura di casa – perché impossibilitati a vedersi di persona – spuntavano improvvisamente figli o animali domestici.