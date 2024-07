E se vi dicessimo che la Francia si è qualificata ai quarti di finale di Euro 2024 senza aver mai segnato un gol su azione? La Francia di Mbappé? Sì, proprio quella. Un paradosso per la nazionale del ct Deschamps ma, almeno per ora, i dati parlano chiaro. C’è chi parla di fortuna, anche se va fatto notare come i Blues non abbia subito praticamente nulla, se non un gol su rigore. Insomma, sembra quasi un catenaccio alla francese. Due autogol e una rete su rigore: il minimo indispensabile o meglio, il necessario per poter entrare tra le migliori otto della competizione. Eppure, la Francia attacca eccome e i tiri verso la porta non mancano.

Europei 2024, il tabellone degli ottavi di finale: i primi verdetti

Paradosso Francia

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un Europeo da protagonista da parte di Mbappé e dei suoi compagni. Beh, il suo l’ha comunque fatto per farsi notare: non si parla tanto dei gol (1 su rigore), quanto della sua maschera protettiva “alla Osimhen” indossata in seguito alla frattura al naso. Oltre questo, tanti (tantissimi) tiri da parte loro ma poca concretezza. Durante questi Europei, la Francia ha tentato 67 occasioni verso la porta (di cui 16 nello specchio), una ogni 5′.30”. Il risultato? Zero gol su azione. La nazionale arriva ai quarti di finale per merito di due autoreti (di Wober dell’Austria e di Vertonghen del Belgio) e di un penalty.

“Non conta essere belli. Come dice Allegri bisogna essere vincenti. Abbiamo fatto comunque una bella partita. Non importa essere belli. Hai visto l’Italia cosa ha fatto? Non sono stati belli e non hanno vinto neanche”. Così Adrien Rabiot ha messo a tacere le critiche rivolte alla sua nazionale. Un concetto semplice ma divisivo (come mai negli ultimi anni). Ma la Francia è davvero bella da vedere? Sicuramente, non gioca il calcio peggiore visto fin qui e a dire il vero solo la Spagna ha pienamente convinto. Ma con Mbappé, Griezmann e Dembelé – giusto per citarne alcuni – segnare così poco non può essere considerata una normalità. Contro il Portogallo, il trend potrebbe cambiare.