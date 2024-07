Nelle ore in cui prende corpo l’ipotesi di un passo indietro da parte di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, negli Stati Uniti i sondaggisti hanno cercato di capire chi potrebbe essere il candidato democratico in grado non solo di raccogliere l’eredità del presidente ritirato, ma soprattutto di vincere contro il suo predecessore Donald Trump, al momento dato per favorito e con una raccolta fondi che dopo le difficoltà iniziali ha ripreso a correre.

I risultato della rilevazione sono chiarissimi: Michelle Obama è l’unica esponente democratica in grado di battere il tycoon nelle presidenziali del 5 novembre. A leggere il sondaggio condotto da Reuters/Ipsos, in un ipotetico confronto l’ex first lady raccoglierebbe il 50% dei consensi, rispetto al 39% dell’ex presidente Trump. Il 4% degli intervistati, invece, ha dichiarato che non andrebbe a votare. Lo stesso sondaggio ha rilevato inoltre che Joe Biden e Trump sarebbero al momento testa a testa, con il 40% dei consensi ciascuno, un 8% orientato verso altri candidati e un altro 8% che non andrebbe a votare.