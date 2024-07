“Il parallelismo che viene fatto tra l’inchiesta di Fanpage e tutto quello che avviene in piazza, associando la battaglia che si sta facendo per il riconoscimento dello Stato Palestinese all’antisemitismo è una cosa. Io non ce la farei a dirla, non solo a pensarla. Piantedosi e chiunque fa delle associazioni di questo tipo fadel tutto”. Così, a margine di un dibattito sull’autonomia differenziata a Roma, commenta quanto accaduto oggi durante il ‘Question Time’ alla Camera dei deputati, sottolineando che quello che emerge dall’inchiesta è che “è un sistema giovanile” di “formazione ideologica di giovani tramite elementi di neofascismo ed antisemitismo” e di questo “devono rispondere loro”.