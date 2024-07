C’è anche il sindaco del comune di Aprilia, Lanfranco Principi, tra le 25 persone raggiunte da misure cautelari durante una maxi operazione antimafia in provincia di Latina, condotta dalla Direzione investigativa antimafia con il supporto dei carabinieri. Il primo cittadino, sessant’anni, esponente di lungo corso di Forza Italia ed eletto a maggio del 2023 con il sostegno del centrodestra (dopo una lunga permanenza in Consiglio comunale) è finito agli arresti domiciliari. Principi, di professione consulente del lavoro, aveva uno studio professionale a Latina ed è stato presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro. Nella scorsa consiliatura è stato vicesindaco con delega alle Finanze dell’ex primo cittadino Antonio Terra: proprio a quel mandato si riferiscono le accuse. Tra gli indagati, infatti, ci sono anche Terra e l’ex assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, candidata sindaca alle ultime elezioni: entrambi sono consiglieri comunali.

Alcune delle persone sottoposte alle misure, disposte dal gip di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, sono accusate di far parte di un’associazione mafiosa radicata nella città pontina. In base a quanto ricostruito dalle indagini – avviate a marzo del 2018 – ad Aprilia e nei comuni vicini agiva infatti un’organizzazione che si avvaleva della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere più delitti, tra cui traffico di droga, reati contro la pubblica amministrazione, estorsione aggravata, rapina, lesioni e minacce, utili a i imporsi sul territorio e ottenere il sostentamento di affiliati detenuti. È stata inoltre riscontrata l’attività di usura e di esercizio abusivo dell’attività finanziaria nei confronti di commercianti e imprenditori della cittadina per grosse somme di denaro e con l’imposizione di tassi usurari. Per altri indagati, invece, le accuse sono di scambio elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione camorristica.

Tra gli arrestati ci sono anche Sergio Gangemi, imprenditore legato alla locale di ‘ndrangheta De Stefano-Araniti, responsabile in passato di estorsioni con metodo mafioso, e Patrizio Forniti, conosciuto come broker del narcotraffico attivo in provincia di Latina e a Pomezia. Tra le accuse anche la detenzione e il porto abusivo d’armi utili alla consumazione dei reati fine e al mantenimento del controllo del territorio, nonché a ribadire la superiorità del sodalizio. Secondo l’accusa, inoltre, l’organizzazione si proponeva di acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici e di ostacolare il libero esercizio del voto. Oltre alle misure cautelari personali il gip ha disposto anche misure cautelari reali: sono state eseguite numerose perquisizioni.

“L’operazione che ha portato al fermo di 25 persone ad Aprilia dimostra quanto sia pervasivo, pericoloso e diffuso il fenomeno mafioso all’interno della cosa pubblica”, afferma in una nota la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, la deputata di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo. “Un plauso alla Dda di Roma, alla Dia e all’Arma dei Carabinieri per il lavoro, svolto che ci offre uno spaccato criminale preoccupante del territorio alle porte di Roma e in quello pontino. La Commissione Antimafia, come sempre, sta procedendo alla richiesta formale per l’acquisizione degli atti dell’inchiesta”, informa.