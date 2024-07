“L’under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito“. È lo sfogo che Walter Zenga ha affidato ai social dopo avere fatto visita nella sede dell’Inter in viale Liberazione a Milano. L’ex portiere nerazzurro ha raccontato ai follower di sentirsi “a casa” e ha confessato di sperare ancora di potere un giorno lavorare per la sua squadra del cuore. Poi però ha anche duramente criticato la scelta dell’Inter di affidare la U18 a Benny Carbone, ex attaccante che ha vestito la maglia nerazzurra per una sola stagione.

“Oggi ero in sede all’Inter casa mia, la mia vita e ho appreso che l’under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia?”, lo sfogo di Zenga in una Instagram Stories. Poi scrive: “Le under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà…”. Infine la frase diretta proprio all’Inter: “Forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi…”.

Carbone è stato vice di Zenga durante l’esperienza dell’ex portiere sulla panchina del Crotone nel 2017/18, seguendolo poi anche al Venezia, dove entrambi furono esonerati. L’attacco di Zenga però è probabilmente riferito alla loro ultima avventura insieme, all’Emirates negli Emirati Arabi Uniti. Zenga è stato esonerato il 27 aprile scorso, mentre Carbone da suo vice è rimasto e anzi ha preso il posto di primo allenatore del club. Ha concluso la stagione, senza evitare però la retrocessione dell’Emirates.