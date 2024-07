“Ho potuto vedere il suo cervello uscire dalla testa“. Scene raccapriccianti e per cuori forti nell’incontro di MMA a Sioux Falls – in South Dakota – tra il peso piuma americano Justin Gonzales e il britannico Brendan Loughnane. A pochi minuti dal termine della fine del secondo round, Gonzales ha subito una ginocchiata terrificante che gli ha provocato un taglio profondo in fronte. Loughnane, conscio di aver colpito troppo duramente l’avversario, ha chiesto espressamente all’arbitro di fermare l’incontro. Con il viso coperto dal sangue, Gonzales è stato soccorso dai medici.

TALK ABOUT A BRUTAL KNEE @BrendanMMA books his ticket to 2024 #PFLPlayoffs in brutal fashion ????#PFLRegularSeason pic.twitter.com/qiM2uVJCD7 — PFL (@PFLMMA) June 29, 2024

MMA, il colpo proibito di Loughnane

