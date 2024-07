“Dopo un’Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco?” Mai banale Mario Balotelli. In un mondo in cui, ormai, fanno più rumore le sue notizie extra campo che i gol segnati, anche questa volta Supermario non si smentisce. Trovato ubriaco per strada a Lignano Pineta, il calciatore italiano è stato documentato da alcuni ragazzi, barcollante e senza equilibrio insieme a un gruppo di amici. In pochissimo tempo il video è diventato virale e la risposta di Balotelli sui social non è tardata ad arrivare. Con una stoccata finale agli Azzurri e mettendo in discussione le sue vere condizioni di quella sera.

Mario Balotelli alkolü biraz fazla kaçırdı ????pic.twitter.com/u99uGvhOpN — Depar Sports (@DeparSports) July 1, 2024

Balotelli ubriaco, lui risponde: “Non so dove sia il problema, le notizie sono altre”

“Volevo dire la mia sul video circolato in rete in cui cado a terra, corro, rotolo con i miei amici. Non vedo dov’è il problema a far serata con gli amici per divertirsi e scherzare senza far male a nessuno“. Questo il commento di Balotelli sui social che, oltretutto, ha accusato la stampa di aver mostrato solo parzialmente video e foto che lo hanno visto protagonista durante la serata. E “dopo un’Italia così” anche Supermario si è stancato di sentire solo il suo nome. Anche dopo un’uscita tra amici.