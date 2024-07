Alla fine la Lega ha deciso. Il generale Roberto Vannacci opta per essere eletto nella circoscrizione Nord-Ovest. Una scelta che lascia fuori dal Parlamento europee il deputato uscente Angelo Ciocca. Vannacci è risultato il più votato nella lista della Lega in quattro circoscrizioni su cinque (solo nelle Isole si è classificato secondo, dietro l’ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli): nella circoscrizione Nord-Ovest ha ottenuto il suo migliore risultato, con 186.966 preferenze.

Con la scelta di Vannacci entrano in Parlamento europeo Paolo Borchia (eletto al Nord-Est), Aldo Patriciello (al Sud) e Susanna Ceccardi (al Centro). A chiudere la squadra di europarlamentari leghisti si aggiungono gli eletti a Bruxelles già confermati: Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint e Raffaele Stancanelli. Nel 2019 gli eletti della Lega erano stati 28.

“Una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese”, commenta il leader Matteo Salvini che si dice sicuro che Ciocca “darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti”. Il vicepremier leghista fa anche sapere di avere incontrato in mattinata lo stesso Angelo Ciocca “uomo – dichiara Salvini – che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco“.

In un post sui social di ringraziamento e di commiato, Ciocca fa sapere ai suoi sostenitori che “anche se non continuerò la mia appassionata attività al Parlamento Europeo, sappiate che non tradirò il vostro sostegno e continuerò quotidianamente le nostre battaglie e a credere nella possibilità di cambiare ciò che non va, per un futuro migliore per tutti noi e per i nostri figli”. Un post che conclude con un lombardo “Mai Mulà“. Ciocca era europarlamentare dal 7 luglio del 2016 quando è subentrato – come primo dei non eletti – all’europarlamentare leghista Gianluca Buonanno, morto in un incidente stradale. In quell’occasione , per andare a Bruxelles, si dimise da consigliere regionale in Lombardia. Alle elezioni europee del 2019 risultò secondo più votato nella circoscrizione Nord-Ovest con 89.752 preferenze, superato solo dal leader Matteo Salvini: in quella tornata elettorale la Lege riuscì ad eleggere ben 9 parlamentari europei in quella sola circoscrizione. A giugno scorso, invece, Ciocca ho ottenuto solamente 38.752 voti, classificandosi quarto. E con la scelta di Vannacci, risulta così il primo dei non eletti.