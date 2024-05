Dopo l’inno della lista Libertà di Europee di Cateno De Luca, con tanto di video con spiagge al tramonto e prati in fiore, è il turno del leghista Angelo Ciocca, noto per i suoi show provocatori decisamente fuori dalle righe al Parlamento europeo (l’ultimo qui). L’eurodeputato ha diffuso uno spot in vista delle elezioni in cui appaiono 4 ragazze, due vestite di nero e due di rosso, che si dedicano a una sorta di balletto per invitare gli elettori a scrivere il suo nome sulla scheda elettorale. Il tutto accompagnato da un coretto pop e un montaggio dallo stile casalingo