Jude Bellingham segna e salva il cammino dell’Inghilterra a Euro 2024. Un ottavo di finale complicato contro un’inaspettata Slovacchia che è andata vicinissima dall’impresa. Il 21enne la risolve a modo suo, con un colpo da campione, in rovesciata. Non sono però mancate le polemiche per un’esultanza giudicata “troppo accesa” e provocatoria. Una versione dei fatti smentita dallo stesso calciatore al termine della partita.

L’esultanza “provocatoria” e la smentita su X

Oltre gol, c’è stato un gesto volgare del centrocampista inglese che ha fatto discutere. Subito dopo la rete dell’1-1, infatti, Bellingham ha indicato più volte le sue parti basse guardando verso la panchina della Slovacchia, probabilmente nei confronti di qualcuno che stava esultando troppo in anticipo per la piega che stava prendendo la partita. In realtà, lo stesso Bellingham ha smentito categoricamente questa versione sui propri canali social, dichiarando che si è trattato di “un gesto scherzoso nei confronti di alcuni amici intimi presenti alla partita”. Non sono mancate le congratulazioni alla Slovacchia per la partita disputata, ribadendo grande rispetto per gli avversari.

????❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.???????? https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024



Bellingham salva (ancora) l’Inghilterra

Senza alcun dubbio, il gol più bello di Euro 2024. E chi se non Jude Bellingham poteva segnarlo? Ancora una volta, il fenomeno del Real Madrid ha salvato la sua nazionale e il ct Gareth Southgate da una disfatta clamorosa. Cross al centro dell’area, il classe 2003 si coordina in avvitamento e segna in rovesciata a meno di un minuto dal termine della gara. Tutto lo stadio ai suoi piedi, poi l’ormai iconica esultanza e pericolo scampato. L’Inghilterra chiude la pratica nei tempi supplementari grazie alla rete di Harry Kane ma se non fosse stato per Bellingham oggi staremmo parlando di una delle sconfitte più incredibili degli ultimi anni. Soprattutto, considerando il divario tecnico tra le due nazionali. Bellingham non sente le pressioni.