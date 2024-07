FFQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.

Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 24/6 al 30/6/2024

FdI 28,7%

PD 24%

M5S 10,6%

Forza Italia 9%

Lega 8,8%

AVS 6,6%

Azione 3,1%

+Europa 1,9%

IV 1,9%

Altri 5,4%

Come detto in un precedente post, le elezioni europee riservano sempre sorprese. Non è andata diversamente nel 2024.

Questa volta sono state almeno tre: il crollo del M5S (ne ho già parlato qui), la rinascita del Partito Democratico che sembrava, nelle previsioni della vigilia, avere difficoltà ad andare oltre il 20% e il flop totale delle liste minori, in particolare degli Stati Uniti d’Europa. La prima media dei sondaggi post Europee risente quasi interamente di quel risultato con alcuni istituti che sembrano aver tarato il voto per le Politiche sull’affluenza di tre settimane fa. È un errore: la partecipazione degli italiani a future consultazioni politiche sarebbe sensibilmente più alta di quel 49,5% generale e sicuramente più alta nel sud del paese.

In attesa di un ulteriore effetto dal risultato delle Comunali (che ha sorriso al centrosinistra) e da quello delle elezioni in Francia, la situazione attuale vede Fratelli d’Italia sempre in testa col 28,7%: per il partito della premier le Europee sono state indiscutibilmente un successo. Segue il Pd con un netto 24%. Fin qui nulla cambia con i due perni del rinato bipolarismo distanti meno di cinque punti percentuali.

Al terzo posto recupera terreno il Movimento Cinque Stelle, +0,6% rispetto al risultato delle elezioni europee, ma con Ipsos che gli assegna il 12,5%. Un segnale positivo insomma ma i numeri degli ultimi due anni sono molto distanti.

Forza Italia, quarta, vale il 9%, ora anche senza l’apporto di Noi Moderati. A seguire la Lega con 8,8% e la sinistra di AVS che mantiene un ottimo 6,6%.

Infine, gli attori minori per i quali le cose continuano a non andare bene. Più del 3,1% di Azione colpiscono ItaliaViva e +Europa entrambi sotto il 2%. Spariscono dalla metà dei sondaggi pubblicati sia Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro che SudChiamaNord di Cateno De Luca.

Fonte: Swg, Tecnè, Demopolis, Ipsos