“Grazie alla collaborazione di 5-6 figure della Serie A che lavorano nei club maggiori e dunque hanno esperienza: avremo un confronto costante, anche per sensibilizzare le società sui problemi esistenti”. Le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina – durante la conferenza stampa di Iserlohn – preannunciano la nascita di una commissione di tecnici per aiutare dal punto di vista organizzativo e gestionale la Nazionale italiana del ct Luciano Spalletti. Questa sarebbe la prima banale mossa per tentare di risollevare il movimento.

Il nuovo gruppo di lavoro: chi ne farà parte

Dopo la pessima figura a Euro 2024 contro la Svizzera, è tempo di primi bilanci e si inizia a pensare al futuro, per il bene degli Azzurri. Ecco, dunque, prevista la creazione di una commissione composta da dirigenti di Serie A. L’obiettivo sottointeso è chiaro: rinsaldare il rapporto tra i club e la Nazionale, con la speranza che aumenti il bacino di scelta dei giovani talenti italiani. Ma chi saranno i membri di questa nuova commissione? Le prime indiscrezioni ipotizzano Giuseppe Marotta presidente dell’Inter, Cristiano Giuntoli Football Director della Juventus, Umberto Marino direttore generale dell’Atalanta e direttore tecnico Giovanni Sartori del Bologna. Ma il gruppo di lavoro potrebbe ben presto ampliarsi e nuove sedie potrebbero essere aggiunte alla tavola rotonda.