L’Atalanta Under 23 nel Girone A, il Milan Futuro nel B, la Juventus Next Gen nel C, quello meridionale, tradizionalmente il più complesso anche in termini ambientali, con tante piazze calde. È questa la prima novità che salta all’occhio nelle composizione dei tre nuovi gironi della terza serie nazionale resi noti in giornata dalla Lega Pro. Al netto delle difficoltà storiche del Girone C (dove ci sono club blasonati come Avellino, Benevento, Foggia, Catania), mai come questa volta è complesso anche il Girone B, che vedrà ai nastri di partenza le retrocesse Ascoli e Ternana, il Pescara, il Perugia, la Spal e altre compagine di livello. Solo apparentemente più semplice il girone settentrionale, con le retrocesse Feralpi Salò e Lecco che concorreranno al salto di categoria con Vicenza e Padova, ormai da anni in cerca della promozione. Ecco la composizione completa dei tre gironi:

Girone A – Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Vicenza, Virtus Verona.

Girone B – Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C – ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.