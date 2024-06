Momento storico in Copa America. Durante la partita tra Brasile e Costa Rica è stato usato per la prima volta nella storia della competizione il cartellino rosa. Non si tratta di una sanzione ma consente a un giocatore di essere sostituto in seguito a un presunto trauma cranico (o a una commozione celebrale) senza che lo slot del cambio venga sprecato. Si tratta di una regola innovativa introdotta e voluta da FIFA e CONMEBOL. L’arbitro, però, non ha mostrato il cartellino in diretta TV.

L’episodio

Il calciatore costaricano Jefferson Brenes è stato il primo a beneficiare di questo aiuto. Al 64’ della partita contro il Brasile, il centrocampista 27enne ha subito un colpo alla testa e il ct Gustavo Alfaro non ha esitato a sostituirlo. L’arbitro del match César Ramos Palazuelos ha soddisfatto le richieste della panchina costaricana comunicando al ct la possibilità di poter effettuare un cambio in più dato il sospetto trauma cranico del calciatore. Ora, lo staff sarà obbligato a inviare entro 24 ore – alla commissione medica della CONMEBOL – il modulo standardizzato per la valutazione delle commozioni cerebrali (SCAT5). Il cartellino rosa, però, non è stato mostrato fisicamente. Il motivo? Non si sa. Rendere epico un episodio già di per sé unico.