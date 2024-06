“Meloni è isolata in Europa, ma anche i due morituri Macron e Scholz non se la passano meglio. Hanno proposto due emendamenti e sono stati sfanculati senza nemmeno entrare nel merito. L’Europa è una polveriera, e finalmente, dopo il dibattito in tv tra Biden e Trump, ci si è accorti della gravità della situazione negli Usa“. A dirlo è stato il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. “Sono mesi e mesi che le democrazie occidentali avrebbero dovuto chiedersi in che mani erano. E la domanda ancora più importante, per la democrazia americana, è: ma chi ha retto in tutto questi mesi il faro delle democrazie occidentali?“.

Video La7