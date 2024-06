Londra diventa il centro del mondo sportivo per le prossime due settimane. Il terzo slam della stagione è alle porte: a Wimbledon sono 14 gli italiani pronti a dare battaglia sull’erba. Da Sinner a Berrettini (che potrebbero incontrarsi già al secondo turno), fino a Musetti e Fognini. Il singolare femminile potrà contare su quattro tenniste a causa del forfait di Elisabetta Cocciaretto: occhi puntati su Jasmine Paolini. Di seguito, il programma completo del primo turno: tutti gli italiani in campo tra lunedì 1 e martedì 2 luglio.

Wimbledon, il sorteggio degli italiani

Jannik Sinner – Yannick Hanfmann

Lorenzo Musetti – Constant Lestienne

Matteo Arnaldi – Frances Tiafoe

Lorenzo Sonego – Mariano Navone

Flavio Cobolli – Rinky Hijikata

Luciano Darderi – Jan Choinski

Luca Nardi – Tomas Martin Etcheverry

Matteo Berrettini – Marton Fucsovics

Fabio Fognini – Dominik Koepfer

Mattia Bellucci – Ben Shelton

Jasmine Paolini – Sara Sorribes Tormo

Lucia Bronzetti – Leylah Fernandez

Elisabetta Cocciaretto – Anca Todoni (la tennista italiana si è ritirata a causa di un’infezione virale)

Martina Trevisan – Madison Keys

Sara Errani – Linda Noskova

Italiani a Wimbledon: il programma del primo turno

Lunedì 1 luglio

Arnaldi-Tiafoe – 1° match (ore 12:00) sul Court 15

Fognini-Koepfer – 1° match (ore 12:00) sul Court 16

Paolini-Sorribes Tormo – 2° match sul No. 3 Court

Berrettini-Fucsovics – 2° match sul Court 12

Trevisan-Keys – 3° match sul No. 3 Court

Sinner-Hanfmann – 3° match sul No.1 Court (che apre alle ore 14:00)

Bellucci-Shelton – 4° match sul Court 18

Errani-Noskova – 4° match sul Court 4

Sonego-Navone – 4° match sul Court 5

Martedì 2 luglio

Luciano Darderi – Jan Choinski

Flavio Cobolli – Rinky Hijikata

Luca Nardi – Tomas Martin Etcheverry

Lorenzo Musetti – Constant Lestienne

Lucia Bronzetti – Leylah Fernandez

Italiani a Wimbledon, dove vederla in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.