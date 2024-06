di Alessio Andreoli

Cara Giorgia, ti do del tu perché spesso ci dici che sei una di noi, una del popolo. Ho visto il filmato in cui da Bruxelles rispondi (finalmente) su Gioventù Nazionale di Fratelli d’Italia. Mi spiace ma non mi hai convinto e anche un po’ deluso, certo è doveroso che all’interno del partito vengano presi provvedimenti ed è il minimo che in una democrazia sia indispensabile fare, ma di certo non dovevi scagliarti contro il giornalismo d’inchiesta che ha permesso di scoperchiare questo vaso di Pandora.

Se, come dici non eri a conoscenza di questo mondo, come minimo avresti dovuto limitarti a ringraziare i giornalisti che ti permettono di fare un po’ di pulizia senza aggiungere altro. Io come cittadino, al contrario di te auspico che il giornalismo d’inchiesta si infiltri nelle organizzazioni politiche per raccontarci quello che succede, che questo sia a destra, a sinistra o al centro. Che si infiltrino pure nei centri sociali così come si sono infiltrati nei Giovani di Fratelli d’Italia e se scoprono che i giovani di sinistra inneggiano alle Brigate Rosse io voglio saperlo, come ho saputo dei giovani che inneggiavano al Duce e quanto altro emerso dall’inchiesta.

Ho sempre più l’impressione (forse la certezza) che sia tu, Giorgia che i tuoi colleghi di partito stiate cercando di difendere l’indifendibile, ma più grave è il fatto che ne siete consapevoli. Infatti quando Giovanni Donzelli ha recentemente dichiarato “nessuno spazio in Fratelli d’Italia per razzisti, estremisti e antisemiti” ha dimenticato di aggiungere anche “nessun spazio per i fascisti”. Come dobbiamo chiamare persone che inneggiano al Duce? La parola Duce, ovviamente riferita a Benito Mussolini, significa razzismo, estremismo e antisemitismo. Questo non lo scrivo io ma lo dice la storia d’Italia.

Cara Giorgia, io non voglio perdere la fiducia nelle istituzioni (fiducia già fortemente incrinata da decenni di malgoverni dove ci siete passati tutti) quindi mi aspetto da te, come Presidente del Consiglio, che tu istituisca una Commissione parlamentare d’inchiesta per approfondire, indagare sull’operato di Gioventù Nazionale. Mi rendo conto che il rischio sia che il risultato potrebbe trasformarsi in un processo e la delegittimazione del giornalismo d’inchiesta, ma anche questo avrebbe il suo vantaggio: finalmente il governo mostra il suo vero volto.

Mi domando, cara Giorgia, ma perché non vedo tanta enfasi e determinazione nel cercare di risolvere i problemi degli italiani? Se sei una vera e autentica patriota dovresti impegnarti per migliorare la disastrosa situazione della Servizio sanitario, delle bollette sempre più alte con la fine del mercato tutelato, del continuo aumento dei prezzi, degli affitti andati alle stelle, delle infrastrutture oramai decadenti, della voragine del debito pubblico, della corruzione, della mafia, ‘ndrangheta e camorra, dell’evasione fiscale e di tutto quello che non va più in questa nostra povera Patria. Ti prego Giorgia dacci un segno!

Affettuosamente tanti saluti da un normalissimo uomo della strada, insomma un cittadino che vorrebbe vedere un’Italia migliore di quanto non sia ora.

