Dopo il padre Luca, che ha raccontato le sue emozioni e fornito aggiornamenti sullo stato di salute della figlia, anche Jessica Lamarra si è fatta sentire. E la ragazza, investita e trascinata da un 21enne ubriaco in zona Bovisa, a Milano, lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram: “Pensavo di morire? Assolutamente sì. Non credevo di poterne uscire viva“. Ormai fuori pericolo, la 24enne continua a rimanere in prognosi riservata all’ospedale Niguarda.

Tutto è accaduto lo scorso 23 giugno. L’incidente si è materializzato mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Un momento ripercorso così, con poche parole e una foto dal letto dell’ospedale, da Lamarra: “Ritorno su un letto di un ospedale dopo due anni e in gravi condizioni. Pezzi di pelle che non ci sono, un’operazione chirurgica da eseguire a breve, un’anca scheggiata, un dito rotto e mentalmente traumatizzata dalla strada. Tutto ciò solo perché stavo attraversando le strisce pedonali. Nella sfiga mi è andata benissimo”. Il padre Luca ha definito “un miracolo” il fatto che sia ancora viva, un sentimento condiviso anche dalla ragazza stessa: “Io stessa oltre le persone che mi circondano non mi spiego la lucidità e la forza di essere uscita dal quel veicolo una volta sollevato”. Infine, ha chiuso il messaggio con delle parole che fanno ben sperare per il futuro: “Ne uscirò più forte di prima. Perché quando guardi in faccia la morte cambia subito visione di tutto”. Ancora sui social, Lamarra ha pubblicato anche la foto di una mano stretta alla sua, con un bigliettino dei Baci Perugina e un messaggio d’amore pensato per chi le sta vicino in questi giorni difficili”.