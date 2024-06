Ha investito e trascinato una ragazza per oltre 300 metri, prima di essere bloccato da una volante della polizia. Il guidatore, risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato a piede libero. L’episodio si è verificato ieri sera, 23 giugno, a Milano: la ragazza, una 24enne che al momento dell’incidente era in compagnia di un’amica, si trova attualmente all’ospedale Niguarda in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente dell’auto, un ragazzo di 21 anni, intorno alle 22 ha travolto la ragazza che stava attraversando sulle strisce pedonali. Tutto è avvenuto tra via Ricotti e via Mercantini, in zona Bovisa. A notare la scena in modo fortuito è stata una volante delle forze dell’ordine: gli agenti hanno visto le gambe della vittima sbucare da sotto la scocca del veicolo. Fermato immediatamente, il 21enne, che ha rischiato di essere picchiato dalla gente che lo inseguiva, è risultato positivo all’alcoltest. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i quali hanno trasportato d’urgenza la vittima al Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico ed è ora ricoverata in coma farmacologico. L’amica 30enne, che è stata sbalzata sull’asfalto, è stata trasferita al San Carlo ed è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.