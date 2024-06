Una “prima volta” memorabile per la coppia più chiacchierata del tennis mondiale. Jannik Sinner è già al centro dell’attenzione a Londra in attesa di scoprire il suo primo avversario a Wimbledon. La notizia che fa il giro dei social riguarda però la sua prima foto pubblica con la nuova fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya. Nessuna posa studiata, nessuno sguardo d’amore e nemmeno una scenografia degna di nota. No, lo scatto è stato fatto da un tifoso che ha incontrato la coppia Sinner–Kalinskaya mentre passeggiava nei vialetti di Wimbledon dopo una giornata di allenamenti.

Sinner aveva appena finito di palleggiare sul Centrale con Novak Djokovic. Visibilmente imbarazzato dietro gli occhiali scuri, ha acconsentito alla foto, mentre Kalinskaya è apparsa più divertita e sorridente. L’immagine ha subito catturato l’attenzione di tifosi e appassionati, soprattutto per quanto sia surreale. Di fatto, è la prima vera immagine pubblica dei due insieme. Con un terzo incomodo.