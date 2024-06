Attimi di panico tra i tifosi di calcio presenti a Stoccarda per seguire gli Europei. Tutto è accaduto in pochi minuti: tre persone sono state ferite con un coltello nell’area di Schlossplatz, la fan-zone di Euro 2024. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato un 25enne di nazionalità siriana.

Il fatto è avvenuto mercoledì sera, durante la proiezione della partita tra Repubblica Ceca e Turchia (1-2) che si è disputata ad Amburgo. I servizi di emergenza hanno notato un alterco tra un gruppo di persone nella zona dei tifosi intorno alle 22:45. Poco dopo è stato arrestato il principale sospettato, come ha spiegato la portavoce della polizia, Daniela Treude, all’emittente Ard. Secondo la polizia, i tre feriti sono un tedesco di 19 anni e due cittadini turchi, di 38 e 60 anni. Le condizioni del 38enne sembravano inizialmente molto gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I tre feriti sono stati portati in ospedale, mentre la piazza è rimasta transennata fino a tarda notte.

Ora la polizia deve indagare per chiarire la dinamica dei fatti e in particolare quali possano essere i motivi dietro l’aggressione. Non è chiaro come il coltello sia entrato nella zona dei tifosi. Da protocollo, infatti, tutti i visitatori dovrebbero essere controllati dalla sicurezza, come ha spiegato l’organizzatore della fan-zone, Andreas Kroll. Nonostante l’episodio abbia evidenziato una falla nel sistema di sorveglianza, la fan zone di Stoccarda resterà aperta questa sera nonostante l’attacco con coltello. Ci saranno concerti dal vivo, come previsto dal programma durante i giorni di sosta degli Europei.

