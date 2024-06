“Noi non ci riconosciamo in quelle espressioni e nei gesti inaccettabili che sono emersi nei video, peraltro carpiti in modi discutibili, i nostri principi sono libertà e democrazia e la totale condanna di ogni totalitarismo, ogni forma di razzismo e di antisemitismo”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, commentando in Aula il caso dell’inchiesta di Fanpage sui giovani militanti di destra che hanno irriso la senatrice di FdI, Ester Mieli.

“Su questo, già ieri sera il responsabile dell’organizzazione del nostro partito Giovanni Donzelli ha annunciato provvedimenti che auspichiamo si prendano rapidamente e siano adeguati alla situazione. Siamo completamente solidali con la senatrice Mieli”, ha proseguito Malan che poi, riferendosi agli interventi di altri parlamentari specie delle opposizioni che hanno chiesto chiarimenti sui fatti denunciati da Fanpage , ha aggiunto: “Io auspico che un atteggiamento simile sia tenuto sempre, da tutti quanti. Perché già due anni fa quando si stavano presentando le candidature emersero dichiarazioni imbarazzanti di candidati di altri partiti e qualcuno è rimasto”.