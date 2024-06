Juan Orlando Hernandez, ex presidente dell’Honduras, è stato condannato a New York a 45 anni di carcere per traffico di cocaina. Hernandez è stato accusato dalla procura federale americana di aver trasformato l’Honduras in un “narco-Stato” durante la sua presidenza dal 2014 al 2022. L’ex presidente ha annunciato che farà ricorso contro la condanna.

Hernández – che è stato presidente per due mandati, prima dell’elezione della socialdemocratica Xiomara Castro – secondo i giudici di New York avrebbe protetto una organizzazione criminale, di cui ha fatto parte, che ha inviato più di 500 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti tra il 2004 ed il 2022. Nell’ultima udienza la Procura statunitense ha chiesto al tribunale di disporre anche la confisca di beni appartenenti all’imputato per oltre 15 milioni di dollari. Nel marzo scorso, una corte federale del distretto meridionale di New York lo ha riconosciuto colpevole di almeno tre delle imputazioni a suo carico, fra cui il traffico di droga verso il territorio statunitense. Hernandez era stato estradato negli Usa il 21 aprile del 2022 in Usa.