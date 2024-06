Finiscono tutte a 4 punti. Il Gruppo E verrà sicuramente ricordato come il più assurdo degli Europei di Germania 2024. E la colpa è tutta del Belgio, che non è riuscito a battere l’Ucraina: la Nazionale del ct Tedesco passa comunque agli ottavi, ma da seconda. Significa che incrocerà subito la Francia, finendo in una parte di tabellone infernale. Festeggiano invece la Romania e la Slovacchia di Calzona: con un pareggio sapevano di passare entrambe. E in pareggio è finita (1 a 1). I rumeni però a sorpresa passano addirittura da primi, per via del maggior numero di gol segnati rispetto al Belgio. L’Ucraina invece torna a casa, nonostante abbia raccolto 4 punti come tutte le altre: viene condannata da una differenza reti sfavorevole.

Belgio-Ucraina 0-0 – Alla Mhp Arena di Stoccarda il Belgio non riesce nemmeno a segnare una rete. Romelu Lukaku spreca l’occasione più importante del match, solo davanti a Trubin. Nel finale i Diavoli Rossi avrebbero pure spazio in campo aperto, ma non concretizzano. Anzi, l’Ucraina ha pure qualche chance per segnare il gol che la porterebbe agli ottavi, compreso un tiro di Ruslan Malinovskyi respinto da un difensore. Alla fine però i gialloblu salutano gli Europei e il Belgio è ancora vivo.

Romania-Slovacchia 1-1 – Slovacchia e Romania pareggiano 1-1 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Al vantaggio slovacco con Duda al 24′ risponde Marin su rigore al 37′. Tutti contenti, la squadre non si fanno male per il resto del match. La Romania affronterà agli ottavi la Slovenia o l’Olanda, mentre per la Slovacchia o la Spagna o l’Inghilterra.

Il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2024

Parte alta

Spagna contro 3A/D/E/F

Germania contro Danimarca

Portogallo contro 3A/B/C

Francia contro Belgio

———————-

Parte bassa

Romania contro 3A/B/C/D

Austria contro 2F

Inghilterra contro 3D/E/F

Svizzera contro Italia

