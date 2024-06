“Il problema qui non sono le sue personali simpatie o amicizie, il punto è con chi costruire alleanze strategiche per portare a casa risultati per l’Italia e per l’Europa e voi siete alleati con chi vuole esattamente l’opposto. Il problema è il rischio di isolamento del nostro Paese che vuol dire non contare, con buona pace delle passerelle internazionali dove la notizia principale è stata l’unica leader donna del G7 a limitare i diritti delle altre donne cancellando la parola aborto“. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nel corso delle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Non so a chi si riferisca Meloni quando lancia allarmismi e vittimismi. Rispetto alla dichiarazioni fatte ieri dalla premier, mi pare che l’unica guerra nei nostri confini sia quella che state facendo ai poveri. Contro il salario minimo, il reddito di cittadinanza e contro il Sud con la legge sull’Autonomia. La vittima non è certo la presidente che non ha nemmeno preso le distanze dalla violenza su un deputato e su due studenti dopo una manifestazione, e che non ha il coraggio di cacciare dal suo partito chi fa saluti fascisti e nazisti”