Un malore ha colpito il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Il primo cittadino del capoluogo marchigiano, nella mattinata di martedì 25 giugno, ha accusato un forte stato di spossatezza e un fastidio al petto che lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona: Silvetti è stato poi visitato in Cardiologia e ha trascorso la notte in ospedale a scopo precauzionale.

Dopo la nottata, il sindaco è tornato a casa e ha seguito da lì, in collegamento, il consiglio comunale. Il malessere, probabilmente, è legato ad un prolungato periodo di forte stress e pressioni per i vari impegni in Comune con questioni legate alla città, tra cui quella che riguarda le vicende dell’Us Ancona Calcio, non iscritta in Lega Pro e il cui futuro è ancora in bilico.

“Le condizioni di salute del sindaco Daniele Silvetti sono buone e confortanti – riferisce in una nota il Comune -; dopo una serie di accertamenti già calendarizzati, è stato consigliato al primo cittadino di Ancona qualche giorno di riposo. Continuerà a seguire le domande più impellenti, tra cui l’Ancona Calcio e le scadenze amministrative di breve periodo”. Numerosi i messaggi di vicinanza di politici e cittadini, che lo hanno raggiunto. “L’attività di governo prosegue alacremente e senza alcun rallentamento”, conclude la nota dell’amministrazione comunale.