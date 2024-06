La notizia che (forse) non ti aspetti. Ma ormai a Euro2024 accade qualsiasi cosa. Mentre il ct Luciano Spalletti è impegnato nella ricerca della talpa all’interno dello spogliatoio azzurro, la Svizzera cerca di blindare gli ingressi del suo hotel dopo che alcuni ladri hanno rubato tre pc che appartenevano ai match–analyst della Nazionale elvetica. Secondo quanto raccolto dalla Bild, infatti, dei malviventi hanno fatto irruzione nel ritiro della Svizzera: un albergo di Stoccarda. Denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, ora dovranno essere visionati i filmati delle telecamere. Se poteva essere un modo per deconcentrare la nazionale in vista degli ottavi di finale, di certo i ladri non ci sono riusciti. Almeno questa è la versione del portavoce della Svizzera, Adrian Arnold: “Sui tre computer non erano salvati dati che utilizziamo per questo torneo. Se si è trattato di un sabotaggio alla nostra nazionale, allora è andato male“.

Euro 2024, il tabellone degli ottavi di finale: calendario e dove vederli in tv e streaming

Verso Svizzera-Italia, il ct Yakin: “Noi preoccupati? Direi piuttosto il contrario”

“Abbiamo qualità a sufficienza per questa partita. Non vogliamo preoccuparci più di tanto dell’Italia. Penso sia vero il contrario perché le cose per noi stanno funzionando bene”. Senza paura il ct Murat Yakin, consapevole della propria forza e carico per affrontare gli ottavi di finale contro l’Italia. Un’occasione unica che non vuole sprecare: “Abbiamo seguito la partita dell’Italia molto attentamente, analizzandola tatticamente e anche dal punto di vista strategico. Sono imprevedibili, ma non vediamo l’ora di giocarla. Siamo preparati“. I dati raccolti analizzando le partite della Nazionale di Spalletti sono ben custoditi. E non erano in uno dei tre pc rubati.