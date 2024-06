I violenti temporali che in questi giorni si stanno abbattendo sul Paese hanno inceppato il controllo del traffico aereo nella regione svizzera occidentale di Ginevra. A rendere noto il guasto, che attualmente ha fatto scendere la capacità di monitoraggio al 50%, è stata la società responsabile del controllo del traffico aereo Skyguide attraverso un comunicato. “Attualmente nella regione di Ginevra è in vigore una riduzione della capacità del 50%. La situazione viene costantemente monitorata e valutata. Dopo un’alluvione nel seminterrato del centro svizzero di controllo del traffico aereo a Ginevra, il sistema di raffreddamento ha potuto essere rimesso in servizio dopo circa due ore. In questo modo si evita il rischio di surriscaldamento dei sistemi di controllo del traffico aereo”, recita la nota di Skyguide. Per ora, inoltre, non sono state date indicazioni su quando avverrà il totale ripristino del servizio. L’aeroporto di Ginevra, il cui traffico viene interrotto di notte e ripreso alle 6 del mattino, ha invitato i passeggeri a controllare eventuali cambiamenti occorsi al loro volo prima di recarsi allo scalo aereo.