Duro intervento del presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla Camera, dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “Basta col suo finto vittimismo – ha detto Conte alla presidente del Consiglio – prenda di petto le sfide dell’Europa per contrastare le disuguaglianze”. Conte ha suggerito a Meloni di scegliere “la strada dell’incoerenza piuttosto quella dell’ininfluenza. Partecipi alle trattative per la Commissione europea e porti a casa un ruolo importante per l’Italia”. Ma, ha concluso Conte con ironia, “non lo affidi a un parente”.