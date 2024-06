“Sono estremamente felice all’Inter. Insieme, abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro”. Bastano queste parole per mettere a tacere le voci di mercato che lo davano già lontano da Milano: Hakan Çalhanoğlu ha manifestato la volontà di vestire ancora la maglia nerazzurra rompendo il silenzio (e contraddicendo alcune indiscrezioni dall’estero) con un post su Instagram.

Attualmente impegnato a Euro2024 con la sua Turchia, il centrocampista ha voluto chiarire la sua posizione e la sua volontà. “Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l’occasione per affrontare direttamente la situazione. Fino a ora mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni perché sono concentrato sulla Nazionale turca di cui sono capitano a Euro 2024. Tuttavia, ritengo che ora sia opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi“. E dunque, Çalhanoğlu non si muoverà da San Siro.

“Il rapporto con questi colori è davvero speciale”

Un futuro di ulteriori successi e trionfi con la maglia nerazzurra: questo è ciò che spera il centrocampista turco. Fresco vincitore del campionato in Serie A, Çalhanoğlu evidenzia il rapporto speciale che lo lega alla società e alla tifoseria. “Il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale”. Nelle ultime settimane si era vociferato di una possibile offerta del Bayern Monaco pari a 70 milioni di euro. Il calciatore, però, non ha mai manifestato la volontà di andarsene anche se la proposta avrebbe potuto far vacillare anche Giuseppe Marotta. La smentita, però, arriva dal diretto interessato. Inter-Çalhanoğlu, non è ancora finita.