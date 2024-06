Addio a uno dei principali protagonisti dell’ultimo scudetto? È l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, secondo cui Hakan Çalhanoğlu sta ricevendo il serrato corteggiamento del Bayern Monaco. La corazzata bavarese, reduce da una pessima stagione terminata senza trofei, pensa da mesi al centrocampista dell’Inter per alzare la qualità della rosa, ma non ha ancora formulato un’offerta ufficiale. Che però dovrebbe arrivare presto e sarebbe di quelle a cui è difficile dire di no. La questione spacca i tifosi nerazzurri, che si dividono fra chi lo porterebbe “in spalla” e chi vorrebbe tenerlo a tutti i costi.

Il punto – Con una stagione in cui ha messo a segno 15 gol e 3 assist in tutte le competizioni, Çalhanoğlu è il prescelto del Bayern Monaco per risolvere i problemi di un reparto che in questa stagione ha dato segnali negativi. Il turco ha reso noto il suo desiderio alla società, che è quello di restare con un prolungamento del contratto di un anno. La società bavarese aveva chiesto informazioni sul giocatore un mese fa e, al momento, non ha ancora presentato un’offerta per l’acquisto. Questa però potrebbe arrivare presto e, stando alle ricostruzioni, si aggirerebbe intorno ai 70 milioni: una cifra ben più alta rispetto all’attuale valore di mercato di Çalhanoğlu, fissato dal portale Transfermarkt in 45 milioni.

Divisi – Di fronte alla cifra, molti tifosi nerazzurri hanno ceduto alla tentazione. Il turco ha compiuto 30 anni in questo 2024 e in tanti hanno giudicato l’offerta, in relazione all’età, come imperdibile: “Se mi danno 70 mln per uno di 31 anni, io lo vendo al volo. Conoscendo Marotta ci fa la squadra forte per 3 anni”, “Per un giocatore oggi trentenne, se è vera l’offerta di 70 mln, io glielo porterei in spalla“, recitano alcuni commenti sui social network. Dall’altra parte, invece, si schierano quelle persone che vorrebbero trattenerlo a tutti i costi in quanto calciatore fondamentale: “Se va via, viene a mancare il perno della squadra”, si legge in un messaggio, “Calhanoglu non può essere considerato un giocatore come gli altri. Secondo me, al momento, è davvero complicato trovare un sostituto all’altezza in quel ruolo. Venderlo significherebbe andare ad intaccare la squadra alla radice“, continua un altro. Il mercato fa discutere anche durante gli Europei.