Doveva essere una giornata di festa, invece Croazia–Italia si è trasformata nell’ennesimo pretesto per creare disordine e disagio. Nel centro città di Lipsia – nella giornata di ieri lunedì 24 giugno – alcuni sostenitori della nazionale italiana sono stati aggrediti da ultras croati. Tra i tifosi azzurri, quattro sono rimasti feriti e due di loro sono stati ricoverati in ospedale. I croati hanno invaso la località tedesca nei due giorni antecedenti alla partita. Una superiorità numerica che si è notata anche sugli spalti della Red Bull Arena, dove erano presenti in più di 25mila.

L’accaduto

Secondo le ricostruzioni, gli scontri tra le due tifoserie sono scoppiati per una bandiera rubata e, solo successivamente, restituita. Alcuni italiani sono stati presi a calci e a pugni: per loro diverse lesioni sul corpo. “Le forze dell’ordine sono riuscite a identificare 11 sospetti – trattasi di croati e bosniaci, di età compresa tra i 21 e i 44 anni – e a prenderli in custodia. Tutti sono stati poi rilasciati. È stato aperto un procedimento contro di loro per lesioni personali gravi”. Questo è quanto riferito dalla polizia locale di Lipsia.