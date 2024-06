Due persone, un uomo e una donna, sono morti travolti da un treno in corsa a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. È accaduto oggi, lunedì 24 giugno, poco dopo le 13, nel tratto di binari tra via Belleguardello, nel comune di Montirone e la stazione di San Zeno Naviglio. A riportarlo è l’azienda regionale di emergenza urgenza della Regione Lombardia. Ancora non sono note le informazioni sulla dinamica dell’incidente ferroviario. E sul posto, oltre al personale medico con l’elisoccorso, sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le indagini del caso. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio. I due avrebbero prima cercato di uccidersi con il gas di scarico dell’auto a margine delle rotaie e poi avrebbero deciso di buttarsi sotto un treno.

A investire i due, secondo quanto riportato da il Giornale di Brescia è stato un treno regionale partito da Parma intorno alle 11:12. Le vittime, inoltre, avrebbero lasciato la loro auto poco distante dal punto dell’impatto. Al momento la linea ferroviaria che serve i collegamenti Brescia-Cremona e Brescia Parma è interrotta. E Trenord ha attivato collegamenti alternativi con degli autobus.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).