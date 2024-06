Non altruismo, ma una furbata. Nel match che ha chiuso l’intera seconda giornata degli Europei in Germania, il Portogallo ha sconfitto con un netto 3 a 0 la Turchia. L’ultima rete è stata siglata da Bruno Fernandes che, su assist di Cristiano Ronaldo, ha dovuto semplicemente spingere il pallone in porta. Il celebre numero 7 è stato elogiato per aver pensato al compagno, quando invece avrebbe potuto segnare facilmente aumentando il suo bottino in questa competizione. Ma dietro il suo gesto si nasconde anche un pizzico del suo caratteristico egoismo: con quel passaggio, infatti, CR7 ha messo il suo nome sull’ennesimo record, quello di miglior assistman.

Al minuto ’55 della partita Ronaldo è scattato in posizione regolare con la difesa avversaria molto alta e, grazie a un lancio di un compagno, si è trovato comodamente davanti al portiere turco Bayindir. Invece che fare goal ha preferito servire Bruno Fernandes che lo aveva accompagnato in corsa, il quale ha appoggiato in rete a porta spalancata. Al termine della gara, fra i tanti, anche l’allenatore Roberto Martinez non ha trattenuto i complimenti per l’altruismo di CR7: “Un giocatore come lui che si ritrova davanti al portiere e invece di segnare fa l’assist per un compagno, è un grande esempio. Andrebbe mostrato in tutte le accademie del Portogallo”. Tutto bello, ma il passaggio gli ha permesso (comodamente) di salire a 8 assist realizzati agli Europei e al primo posto (condiviso) di questa classifica.

Ronaldo ha così raggiunto l’ex calciatore ceco Karel Poborský, che è riuscito a raggiungere quella quota in 14 partite. Sotto di loro si trovano Cesc Fàbregas, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, Luis Figo, Eden Hazard e David Beckham con 5 assist. La stella portoghese proverà nelle prossime partite a staccarsi in solitaria in questa graduatoria, dopo averlo già fatto in quella dei gol (14, contro i 9 di Michel Platini secondo). Ogni record è per sempre.