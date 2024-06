Simone Bolelli e Andrea Vavassori si prendono il torneo di Halle battendo in finale la coppia Kevin Krawietz-Tim Puetz. Dopo aver perso le finali dei primi due Slam stagionali, il duo azzurro trionfa nel torneo tedesco e si presenterà come uno dei doppi favoriti per Wimbledon. Per Bolelli è il tredicesimo trofeo in carriera, mentre Vavassori è alla prima vittoria nel circuito Atp. Il duo azzurro sta disputando una stagione di altissimo livello, avendo raggiunto la finale sia agli Australian Open che al Roland Garros.

I due azzurri, numero 1 del seeding e della Race to Turin, avevano già vinto il torneo di Buenos Aires nel 2024 e ora alzano il trofeo ad Halle, un torneo 500, tra i più prestigiosi al mondo sull’erba. Il successo è arrivato al termine di una finale molto combattuta, vinta in due set entrambi terminati al tie-break. Bolelli-Vavassori sono stati bravissimi a controllare a tenere i nervi saldi in entrambe le occasioni vincendo 7-6(3) 7-6(5).