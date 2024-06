Una lotta all’ultimo giro. Lando Norris (McLaren) ha beffato Max Verstappen nel finale e si è preso la pole position a Barcellona, nel decimo appuntamento della stagione di Formula 1. Per lui si tratta della seconda pole dopo quella di Russia 2021: si rompe così un tabù che durava da 2 anni e 270 giorni. Verstappen (Redbull), rimasto cauto per tutte le libere, nelle qualifiche è tornare a dare il meglio di sé conquistando il secondo posto e la 67esima prima fila in carriera. Le Ferrari non sono andate oltre la terza fila.

Il giro del campione del mondo in carica sembrava imbattibile, ma Norris ha abbassato notevolmente il tempo nella parte centrale della pista trovando all’ultimo istante la pole e battendo Verstappen di 20 millesimi (1’11″383 contro 1’11″403). Domani, nella gara che partirà alle ore 15, troverà di fronte un altro muro da abbattere: non ha ancora vinto una gara quando è partito dalla prima fila. La seconda, invece, va alle Mercedes, con Lewis Hamilton che ha chiuso al terzo posto, per soli 2 millesimi, davanti al compagno di squadra George Russell. Le due Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz, invece, hanno ottenuto rispettivamente il quinto e sesto piazzamento in griglia. Il monegasco, in particolare, è caduto in un piccolo errore in curva 5 che ha inciso sul risultato. Bene anche le Alpine, che si sono prese la quarta fila con Pierre Gasly (7°). Il compagno Esteban Ocon si è preso la nona posizione.

La griglia di partenza

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Vallteri Bottas (Sauber)

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Sauber)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Yuki Tsunoda (RB)

18. Daniel Ricciardo (Rb)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Logan Sargeant (Williams)