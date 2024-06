Fiamme al Gran Premio di Formula 1 in Spagna. Nessuna auto coinvolta, ma l’hospitality della scuderia McLaren in cui si è verificato un incendio sopra la cucina. Al momento non è certa la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza e gli addetti alla sicurezza per provvedere a spegnere il fuoco. Non ci sono feriti.

L’incendio, che è stato causato molto probabilmente da un corto circuito, è scoppiato questa mattina prima delle terze prove libere. Sulla pista di Barcellona, decimo appuntamento stagionale della F1, il personale del motorhome McLaren fra team, ospiti, media e i piloti Lando Norris e Oscar Piastri, è stato evacuato. Vari i mezzi accorsi sul posto, dai Vigili del fuoco alle ambulanze. Due Vigili sono stati portati via per cure, intossicati dal fumo.