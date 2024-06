“Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi”. Carlo Calenda si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico e ha postato su Instagram una foto dal letto di ospedale dopo l’operazione. Il leader di Azione aveva annunciato negli scorsi giorni che sarebbe stato “fuori gioco” per sottoporsi all’intervento che aveva “rimandato per la campagna elettorale”.

Una corsa a Strasburgo che non è andata bene per Azione, rimasta sotto la soglia di sbarramento del 4 per cento necessaria per conquistare seggi nel Parlamento europeo. Quello al quale si è sottoposto Calenda non la prima operazione nell’ultimo periodo. Poco prima di Natale, il leader di Azione aveva svelato di aver subito un intervento piuttosto pesante: “Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia”, aveva spiegato a Rtl 102.5.

Alcuni giorni prima, sempre su Instagram come ora, aveva scritto: “Momento di edonismo reaganiano. Dopo un anno di dieta e 150 punti interni rientro nei vestiti fatti quando lavoravo alla Ferrari”. L’intervento programmato era stato annunciato sempre da Calenda a fine novembre, spiegando che si sarebbe assentato per circa dieci giorni dalle sue attività politiche e parlamentari.