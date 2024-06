Messaggio polemico a distanza della deputata calabrese della Lega Simona Loizzo all’indirizzo di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, che si è dissociato dalla riforma dell’autonomia differenziata votata al Senato, mettendo a verbale la sua contrarietà

Ospite del Tg Plus di Cusano Italia Tv, a una domanda della giornalista Aurora Vena sulle ripercussioni del voto, la salviniana cosentina respinge il timore che l’autonomia differenziata possa allontanare gli elettori meridionali della Lega e avverte Occhiuto, citando suo fratello Mario, senatore di Forza Italia: “Nella discussione al Senato Forza Italia ha fatto fare la dichiarazione di voto a suo fratello, il senatore Mario Occhiuto, quindi dobbiamo evitare di litigare con noi stessi e soprattutto di non leggere il patto programmatico di alleanza tra partiti in cui l’autonomia differenziata è stata largamente condivisa, tant’è che tutti i parlamentari di Forza Italia erano con noi in Parlamento ad approvarla”.

E chiosa: “Quindi bisogna essere coerenti con le idee inziali, con il programma e con tutte le procedure programmatiche che questo comporta”.