Nuove tensioni a Taiwan. Il ministero della Difesa ha riferito che nelle ultime 23 ore sono stati rilevati 36 aerei e 7 navi da guerra cinesi intorno all’isola. Si tratta di una delle maggiori incursioni del 2024 da parte delle forze armate di Pechino. Non solo. Ben 34 aerei – si legge in una nota – hanno superato la linea mediana dello Stretto, avvicinandosi a 37 miglia nautiche dall’isola, ed entrando nella zona taiwanese di identificazione di difesa aerea (Adiz) orientale e di sudovest.

I militari di Taipei – continua – “hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza”. E dalle ultime rilevazioni delle attività militari della Cina, si è segnalata una rilevante operatività dell’Esercito popolare di liberazione sia intorno a Taiwan, alle Filippine e alle Senkaku, l’arcipelago disabitato a nordest di Taipei nel controllo di Tokyo ma rivendicato da Pechino. Una mossa quella della Cina che è maturata a due giorni dalla vendita di armi americane a Taiwan per 360 milioni di dollari.

Gli Stati Uniti, infatti, hanno dato in settimana il via libera alla vendita di armi a Taipei. L’Agenzia per la cooperazione e la sicurezza della difesa del Pentagono, inoltre, ha riferito che l’operazione “contribuirà a migliorare la sicurezza dell’isola e aiuterà a mantenere la stabilità politica, l’equilibrio militare e il progresso economico nella regione”. La vendita, che ha provocato una durissima reazione di Pechino che rivendica da anni la sovranità sull’isola, include “mini-missili, munizioni antiuomo e anti-armatura Switchblade 300 e le relative attrezzature”, oltre a “mille temutissimi droni suicidi Altius 600 M-V”.

Non è la prima volta che Pechino mobilita i suoi mezzi militari intorno all’isola. Il 30 maggio scorso, il ministero della Difesa di Taipei aveva riferito di aver rilevato 38 aerei e 7 navi da guerra, nonché 4 unità della guardia costiera. E in totale, si leggeva in una nota, 28 jet avevano attraversato la linea mediana, finendo “nella zona di riconoscimento di difesa area settentrionale e sudoccidentale”.