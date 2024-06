“Il governo sta completando un lungo processo di preferenza dell’esecutivo a discapito di organismi collettivi, come il Parlamento. Se queste riforme vanno in porto potremo dare addio alla democrazia per anni. Tutta la cittadinanza democratica deve comprendere il valore della Costituzione”. È l’allarme lanciato dalla politologa Nadia Urbinati a margine dell’incontro organizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità insieme a Volere La Luna intitolato Verso una svolta autoritaria? L’Italia e l’Europa tra neoliberismo e restrizione della democrazia alla libreria Spazio Sette a Roma.