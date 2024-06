“Io e il mio camerata votiamo a favore”. Con un sorriso e queste parole il consigliere comunale di Verona, Massimo Mariotti, è intervenuto durante l’assemblea di giovedì 20 giugno. Mariotti, storico esponente del Movimento sociale italiano veronese (entrò in Comune per la prima volta nel 1990), per poi passare ad Alleanza nazionale e a Fratelli d’Italia, aveva preso la parola poco prima “per un rapido intervento, perché poi c’è la partita (Spagna-Italia di calcio, ndr)”. Dopo aver pronunciato la parola “camerata”, la seduta è proseguita come se nulla fosse.

Video Youtube/Comune di Verona