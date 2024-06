Perché il cielo in questi giorni è giallo? Non solo in Italia. Il fenomeno riguarda mezza Europa, dalla Spagna alla Svizzera. Ma cosa c’è dietro? Dai social network è partita una folle corsa alla ricerca di possibili risposte. C’è chi richiama le scie chimiche, oppure chi inneggia al complotto della pioggia magnetica. O ancora chi, sostenuto da video e foto, si domanda “che cosa ci stanno buttando dal cielo?”.

Su X si potrebbe andare avanti a lungo: basta scrivere #cielogiallo. Ma anche Facebook regala perle. “Le università americane hanno espressamente dichiarato che stanno facendo esperimenti per oscurare il sole...”. Uno schema, quello del “complottismo” già visto in altre occasioni.

Ma su cosa sta succedendo realmente al cielo ci viene in soccorso la scienza. La risposta, infatti, secondo quanto riportato da AdnKronos, sta nello scattering. Un fenomeno che colora il cielo con la diffusione della luce del sole attraverso le molecole dell’aria. Nello specifico, il colore in questo caso è dato dalla polvere del deserto del Sahara che, spinta dai venti meridionali, viene riflessa dai raggi del sole. E il cambiamento climatico incide abbastanza in questo fenomeno. Le ondate di polvere del Sahara non sono certo una novità per la Penisola ma la loro frequenza e intensità stanno aumentando a causa del riscaldamento globale. E il magnetismo? La polvere, se osservata, presenta un colore rossastro e il motivo è perché contiene minerali che sono ossidi di ferro, come ematite, magnetite e maghemite, presenti in grandi quantità nel suolo del Sahara.