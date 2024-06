La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio per la morte di una 38enne che, stando ai primi accertamenti della polizia, si è tolta la vita lanciandosi dalla sua abitazione in pieno centro, a breve distanza dal Castello Sforzesco. A essere indagato è il compagno della donna. La 38enne lavorava come manager in una casa d’aste. Secondo la ricostruzione della polizia, si è lasciata cadere dalla finestra durante la notte tra lunedì e martedì, poco prima delle 4, mentre a casa si trovavano anche il compagno, loro figlio e una figlia avuta dalla donna da una precedente relazione.

L’inchiesta è condotta dalla polizia del commissariato Centro ed è coordinata dalla pm Alessandra Cerreti. Sullo sfondo della storia c’è anche un’altra inchiesta, questa volta per maltrattamenti, aperta qualche tempo fa dal pm del pool fasce deboli Antonio Cristillo dopo una serie di denunce della 38enne: aveva parlato di violenze subite fino all’anno scorso al punto che lei aveva lasciato l’abitazione.

Nell’ultimo periodo, meno di un mese fa, lei era ritornata a casa ed è da qui che ripartirà il lavoro di accertamento della polizia. Gli inquirenti, al netto dell’autopsia disposta dai magistrati, cercheranno infatti di capire anche cosa sia successo prima della morte della giovane anche considerando il pesante pregresso. La trentottenne – spiega il Giorno – non ha lasciato biglietti o altri messaggi per spiegare il suo gesto, ma la polizia ha sequestrato il cellulare per capire se ci siano elementi utili per ricostruire gli ultimi giorni.

***

Se sei vittima di violenza o stalking esiste il 1522, servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate. Andando sul sito www.1522.eu è possibile anche chattare con una operatrice. Puoi anche rivolgerti a uno dei centri antiviolenza presente sul territorio: qui puoi trovare l’elenco completo, diviso per regioni e con tutti i numeri di telefono.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).