Ancora tensione e scontri al parco Don Bosco di Bologna, dove da ieri, 19 giugno, decine di attivisti stanno protestando contro l’abbattimento di una settantina di alberi al confine tra via Aldo Moro per la realizzazione del tram . Nella mattina di oggi 20 giugno gli agenti di polizia in tenuta antisommossa sono intervenuti per sgomberare gli attivisti che si erano posizionati a difesa degli alberi. Una manifestante che si era arrampicata su una pianta è stata tirata giù con la forza da un poliziotto salito su una scala. Altri sono stati spostati di peso e allontanati