Calano di poco i partiti più grandi, crescono di poco quelli più piccoli. Il primo sondaggio di Swg diffuso dal TgLa7 dopo le elezioni europee sembra cristallizzare la situazione del voto. Con qualche curiosità come lo scivolamento di Italia Viva dietro a +Europa e addirittura a Pace Terra Dignità, la lista pacifista di Michele Santoro.

1 /2 swg_tgla7_17giu2024_stime1

Fratelli d’Italia si conferma primo partito e comunque ben oltre il 28 per cento davanti al Pd che perde qualche decimale anche orbitando ancora intorno al 24. Poco sotto al 10 c’è il M5s, stabile al 9 resta Forza Italia, mentre arretra di qualcosa la Lega, pochissimo dietro. E’ al contrario in tendenza positiva Verdi-Sinistra che sfiora il 7. Rispetto al voto del 10 giugno guadagna (poco) Azione che resta bassa anche se si toglie la “soddisfazione” di sopravanzare gli ex alleati liberaldemocratici cioè +Europa e Italia Viva. Insieme i partiti di Emma Bonino e Matteo Renzi avevano fatto il 3,8 e su quella cifra – secondo Swg – restano, ma quello che stupisce è che sia pure di poco a fare lo junior partner è proprio Iv, relegato sotto al 2. Davanti a entrambi c’è appunto Pace Terra Dignità. Gli altri partiti ballano intorno all’1 per cento.