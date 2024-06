“Nel 2024, perché lasciamo che McEnroe commenti le partite di tennis femminile?”. In tantissimi sui social se lo chiedono. Il motivo? Durante la finale del Roland Garros, vinta da Iga Swiatek contro l’azzurra Jasmine Paolini, l’ex tennista John McEnroe ha pronunciato una frase – nella telecronaca per Nbc – risultata offensiva e di cattivo gusto. “Secondo voi Swiatek si truccherebbe di più se Lancome gli desse più soldi?”, ha detto McEnroe, facendo riferimento all’azienda di cosmetici francesi di cui Swiatek è testimonial.

“Non mi trucco, è piuttosto imbarazzante”

Un paio di anni fa, quando le venne chiesto il perché lei non mettesse make-up durante la partita, Swiatek rispose così: “Non mi trucco perché non sento di doverlo fare e non credo che cambierà qualcosa. Inoltre, si staccherà quando userò un asciugamano. Onestamente ho imparato a truccarmi solo sei mesi fa, quindi è piuttosto imbarazzante“. Una dichiarazione chiara di fronte a una domanda quanto meno inadeguata. Nel frattempo non è arrivata alcun tipo di replica o risposta a McEnroe: Swiatek, che ha conquistato il suo quarto Roland Garros ed è sempre più prima nella classifica WTA, vuole pensare solo al campo. Certi commenti meglio ignorarli.