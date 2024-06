Campi bruciati dalla calura e senza raccolti, animali allo stremo che muoiono o sono in forte sofferenza per la mancanza di acqua: è il dramma raccontato dagli agricoltori e dagli allevatori del Sud Italia e delle Isole. A parlare in una video-denuncia diffusa da Coldiretti, sono i professionisti di Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata. “Chiediamo di mobilitare l’esercito – chiedono gli allevatori – Non possiamo far morire gli animali di sete, a prescindere dal lato economico”. “L’andamento climatico eccezionale ha assunto i toni della calamità”, spiegano.