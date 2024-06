Un tifoso inglese ha raccontato di essersi addormentato durante la partita degli Europei 2024 tra la sua nazionale e la Serbia e di essersi risvegliato attorno alle 4 del mattino ancora sugli spalti dello stadio dello Shalke. Il tifoso ha pubblicato il video del traumatico risveglio sui social e la clip è diventata in poco tempo virale: l’uomo è all’interno dello stadio, solo, le luci sono accese. Apparentemente, quindi, dopo il match, finito uno a zero per l’Inghilterra, nessun addetto della security ha controllato che lo stadio fosse effettivamente vuoto e il tifoso è stato lasciato dormiente sugli spalti.